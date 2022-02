Ucraina: Zaia, follia senza giustificazioni, va subito bloccata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non ci sono giustificazioni, e non ce ne possono essere, a quello che sta accadendo. E’ una follia criminale. È inaudito che nel terzo millennio si debbano ancora ricevere notizie di città bombardate”. È questo il commento del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia sui tragici sviluppi in atto tra Russia e Ucraina. “Peraltro è una guerra che ci tocca da vicino, con tutte le gravi ricadute economiche che si stanno verificando. Abbiamo tutti il dovere, ognuno con i propri mezzi, purché pacifici, di fermare questa atrocità e la comunità internazionale deve impegnarsi a non rispondere alla violenza con un’altra violenza. Ciò che sta accadendo è inaudito a maggior ragione di fronte a un mondo devastato da una pandemia con milioni di morti. E in questo quadro ci troviamo di fronte al bombardamento di una comunità in ragione di dichiarazioni assolutamente insostenibili di indipendenza o altri discorsi del genere. Il dialogo, la diplomazia devono assolutamente prevalere su bombe, devastazione e morte perché siamo di fronte a un fatto da condannare in maniera totale. Non ci sono se e non ci sono ma. Intervenga la diplomazia e si blocchi questa azione folle”, conclude Zaia.(Rev)