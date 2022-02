Covid: seduta Camera sospesa per un'ora, lavori su decreto riprendono alle 13

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho già avvisato il presidente Fico della richiesta di sospensione dei lavori. In questo momento non è convocata una conferenza dei capigruppo. Non c’è nessun iscritto a parlare sugli ordini del giorno. Sospenderei la seduta per un'ora in attesa di vedere come il governo formulerà i pareri sugli odg". Lo ha detto in Aula il presidente di turno dell'Assemblea, Andrea Mandelli, in merito alla prosecuzione dell'esame del decreto recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (Rin)