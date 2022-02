Expo 2020: grande successo per il film su Leonardo da Vinci presso padiglione Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proiettato ieri all'interno del padiglione Italia dell'esposizione universale "Essere Leonardo da Vinci, un'intervista impossibile" del regista italiano Massimiliano Finazzer Flory il film su Leonardo da Vinci ha registrato un grande successo. Lo rende noto un comunicato stampa del Comune di Vinci. "Come posso definirla: artista, pittore, architetto, scienziato, ingegnere?". "Inventore", risponde Leonardo da Vinci. E ancora, gli chiedono, "che cos'è la verità, maestro". Sono alcune delle domande dell'"intervista impossibile" al centro del film "Essere Leonardo da Vinci", proiettato mercoledì 23 febbraio all'interno del padiglione Italia a Expo 2020 Dubai dove, da quando è iniziata l'esposizione universale, c'è un grande flusso di visitatori vista la posizione strategica. Il regista Massimiliano Finazzer Flory aveva invitato ad assistere all'evento, in rappresentanza del Comune di Vinci, la vicesindaca Sara Iallorenzi e l'assessora alla pubblica istruzione Chiara Ciattini. "Siamo rimaste piacevolmente impressionate – raccontano Iallorenzi e Ciattini – sia per quanto riguarda la pellicola, che per la splendida architettura del padiglione dedicato al nostro Paese in cui la creatività e l'innovazione danno vita al tema dell'intero progetto, 'La bellezza che unisce le persone', che in realtà ha molto a che vedere con l'opera di Leonardo". (segue) (Com)