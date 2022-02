Torino: Lo Russo, firma protocollo Prefettura per evitare infiltrazioni criminali per lavori Metro 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Firmeremo un protocollo con la Prefettura per evitare delle infiltrazioni criminali nei lavori della Metro 2 come già fatto da Genova per il rifacimento del Ponte. Lo ha annunciato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine dell'annuncio dei fondi del Mit sulla nuova linea della metropolitana. "La gara sarà entro la fine del 2022 e si partirà poi immediatamente con i lavori. Non sarà presumibilmente questa l'amministrazione che taglierà il nastro", ha concluso Lo Russo. (Rpi)