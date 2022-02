Vaccino: in Piemonte partite preadesioni Novavax, 900 richieste nel primo giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono partite ieri le preadesioni sul portale 'Il Piemonte ti vaccina' per il vaccino Novavax. I numeri aggiornati a ieri sera dall'Unità di crisi della Regione segnalano che fino ad ora sono 900 le persone che hanno manifestato la volontà di ricevere la somministrazione. Nei prossimi giorni, non appena sarà nota la data di arrivo del vaccino in Italia e in Piemonte, la Regione invierà l’sms con l’appuntamento per l'inoculazione. Nel frattempo ieri sono stati somministrati 9.794 vaccini di cui 6.120, la larga maggioranza, sono terze dosi. (Rpi)