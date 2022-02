Napoli: Coldiretti Napoli, sabato nuovo appuntamento del Festival sul cibo e culture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato alle 10.00, si rinnova l'evento del festival "Napoli Food & Culture", realizzato da Coldiretti Napoli con il finanziamento di Camera di Commercio di Napoli e con la collaborazione di Casartigiani Napoli, Campania Incoming Tour Operator e Associazione Culturale Itinerari Alchemici, al Mercato Coperto San Paolo di Campagna Amica e Coldiretti di Fuorigrotta, per il terzo appuntamento Pittura & Food con l'artista partenopea, Maria Pia Daidone. Per l'occasione, il Mercato si trasformerà in un laboratorio d'arte che vedrà l'inaugurazione della mostra dell'artista che si divide tra l'Italia e la Gran Bretagna, un workshop di pittura estemporanea e la creazione di un dipinto che sarà donato alla Federazione Coldiretti Napoli ed esposto presso il Mercato Coperto. Con Maria Pia Daidone ci saranno Maurizio Vitiello, il curatore della mostra e il giornalista Pino Cotarelli.(Ren)