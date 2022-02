Veneto: Camani (Pd), l’abuso dei tirocini extracurriculari piace alla maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C'è un problema serio che riguarda le modalità con cui i giovani fanno il loro ingresso nel mondo del lavoro, e l’utilizzo non corretto dello strumento del tirocinio extracurriculare e dello stage rischia di aggravare ulteriormente le incertezze. Ma, evidentemente, per la maggioranza e per l’assessore Donazzan, questo non è un problema.” Commenta così Vanessa Camani, vicecapogruppo del Pd in Consiglio regionale veneto, la bocciatura da parte dell’aula della mozione che avrebbe impegnato la giunta a proporre in sede di Conferenza Stato-Regioni una revisione delle linee guida, a partire dall’indennità minima fissata oggi in Veneto a 450 euro. “Per contrastare gli abusi nel ricorso al tirocinio extracurriculari con l’ultima legge di bilancio, si è previsto che Governo e Regioni, insieme, emanino nuove linee guida. È singolare che si chieda l’autonomia e, quando lo Stato ti dà la possibilità di incidere nelle scelte, si preferisca non fare nulla. I tirocini extracurriculari sono strumenti di orientamento e formazione che devono essere utilizzati in casi particolari: non possono sostituire l’apprendistato, il vero strumento per agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, solo perché costano meno”, conclude Camani.(Rev)