Edilizia: mozione del Consiglio regionale veneto al governo per estendere superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale veneto ha approvato all’unanimità una mozione per dare la possibilità a tutti gli edifici, se non direttamente vincolati per motivi storici o artistici, di accedere al Superbonus per ristrutturazione edilizia con interventi di modifica planivolumetrica o di prospetto. “Si potrebbe così permettere a un casolare diroccato che non ha nulla di storico di poter essere ristrutturato con accesso al Superbonus, anche se si trova in un’area vincolata”, spiega il primo firmatario Giulio Centenaro, consigliere regionale dell’Intergruppo Lega-Liga Veneta. Secondo il promotore della mozione da una parte il Decreto semplificazioni ha incluso, nella definizione di “ristrutturazione edilizia”, anche la demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma, volumetria e prospetti. Dall’altra, ha precisato che, sia per gli immobili sottoposti a tutela dei Beni culturali e paesaggistici, sia per quelli che semplicemente sorgono in zone sottoposte a tutela, pur non presentando pregi particolari, ogni ristrutturazione deve mantenere invariate le caratteristiche dell’edificio, non toccando sagoma, volumetrie e prospetti. “Questa mozione invita la Giunta regionale a fare pressione sul Governo per chiarire la normativa il prima possibile, così che il Superbonus per ristrutturazione con modifiche di sagoma o caratteristiche planivolumetriche sia accessibile a tutti gli edifici, anche a quelli ricadenti in aree con vincoli paesaggistici, se non direttamente vincolati essi stessi per motivi artistici o culturali, conclude Centenaro.(Rev)