Whirlpool: De Magistris, da mille giorni al fianco dei lavoratori

- "Mille giorni di lotta per la Whirpool, sono sempre stato al loro fianco, prima da sindaco ed oggi in lotta per i diritti e per l'attuazione della Costituzione. Napoli non molla nonostante inganni e menzogne dei governi nazionali che hanno piegato la testa alla multinazionale americana lasciando nel baratro lavoratrici e lavoratori con le loro famiglie. Solidarietà e impegno per chi combatte per il lavoro". Lo ha affermato in una nota Luigi de Magistris. (Ren)