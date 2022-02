Commercialisti: Matacena nuovo presidente Odcec Napoli Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Matacena è il nuovo presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord. L'annuncio in una nota dell'Ordine. "La lista Odcec 2.0, costruiamo insieme il futuro della professione ha raccolto 1009 preferenze, mentre la lista "Facciamo Ordine, Commercialisti Uniti per Napoli Nord", guidata da Antonio Carboni, ha registrato 383 voti". Matacena ha affermato: "L'affluenza pari a oltre il 90 per cento degli aventi diritto, è stato un risultato che è andato oltre le più rosee aspettative e che ci pone tra le liste più votate a livello nazionale. Questo è un segnale forte, che rispecchia la maturità nell'aderire ad un progetto che vuole porre le basi nella costruzione della nostra professione 2.0 in un territorio nel quale i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili svolgono una determinante funzione a sostegno dell'economia e della legalità. Con gli eletti al Consiglio stiamo già al lavoro per dare attuazione al programma elettorale, partendo dai problemi del territorio e, quale primo atto, subito dopo la proclamazione chiederemo un incontro ai vertici locali dell'Amministrazione Finanziaria e degli Enti Previdenziali, al Presidente del Tribunale nonché ai Presidenti delle Camere di Commercio e delle principali Associazioni datoriali. Agiremo con alto senso di responsabilità e profondo rispetto per l'Istituzione che rappresentiamo". (segue) (Ren)