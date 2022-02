Scuola: a Bologna evento internazionale dedicato al sistema 0-6 con Bianchi e Gabriel (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali temi trattati all'interno del testo sono: la storia dei servizi educativi per l'infanzia e la descrizione del quadro attuale, con riferimento alle tipologie presentate dal decreto legislativo 65 del 2017; il bambino nei primi mille giorni di vita, tra diritti da garantire e potenzialità da sviluppare; l'alleanza educativa con i genitori e la partecipazione; le caratteristiche della professionalità educativa; gli aspetti organizzativi (spazi, tempi, esperienze educative); la continuità nel sistema integrato zerosei: finalità e curricolo. Questo documento sarà diffuso tra tutte le strutture che si occupano del segmento 0-6 - e soprattutto per i servizi educativi dell'infanzia e gli Enti locali. Costituisce anche un punto di riferimento per l'azione formativa che le scuole polo dovranno mettere in atto in collaborazione con gli Uffici scolastici regionali e per la formazione integrata che gli stessi Comuni già finanziano con il Fondo del sistema zerosei. Si tratta - prosegue la nota - di un documento atteso, che traduce in orientamenti per gli interventi una nuova visione dei servizi educativi per i più piccoli, non più e non semplicemente oggetto di cura e assistenza, ma persone con diritti che vanno rispettati, per garantire un pieno sviluppo e una crescita sana sin dai primissimi anni di vita. A livello internazionale, la cooperazione avviata tra gli Stati membri dell'Unione europea sul tema ha condotto all'elaborazione nel 2014 del Quadro europeo della qualità per la Cura e l'Educazione della prima infanzia e nel 2019 alla Raccomandazione del Consiglio relativa a sistemi di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità. Il nuovo Quadro strategico per la cooperazione europea nell'istruzione e nella formazione (2021-2030), inoltre, include tra le sue aree prioritarie anche la piena attuazione del Quadro della qualità per la Cura e l'Educazione della prima infanzia. (segue) (Com)