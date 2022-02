Veneto: Covid, apertura ai medici specializzandi provenienti da fuori regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte all’emergenza sanitaria la Regione Veneto apre ai medici specializzandi provenienti da altri territori la possibilità di formarsi nelle strutture sanitarie regionali. Il Consiglio regionale ha approvato una mozione in questo senso presentata dal presidente dell’intergruppo Lega-Liga Veneta Alberto Villanova. “Sono stato specializzando fuori regione anch’io e conosco bene l’argomento, la situazione e come si sono evolute le cose: il Governo ha aumentato il numero di borse di specializzazione, un vero imbuto formativo per quello che riguarda la medicina, partendo delle 5 mila borse di studio previste nel 2014-2015 fino alle 17.400 di quest’anno. Questo ha infatti portato a un notevole aumento degli specializzandi, ma la ricaduta positiva per i nostri ospedali non prima dei tre anni”, spiega Villanova. Le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti sono definite da specifici accordi tra le Regioni e le università interessate. “Per farlo occorre però modificare una nota regionale, la numero 35512 del 30 gennaio 2018. L’obiettivo è agevolare, in accordo con gli Atenei della Regione, l’inserimento di strutture del Sistema sanitario regionale del Veneto nelle reti formative di altre Regioni e quindi permettere lo svolgimento del percorso formativo pratico nelle strutture sanitarie regionali anche agli specializzandi iscritti negli atenei fuori regione. Occorre poi autorizzare le aziende Ulss ad instaurare rapporti convenzionali con università di Regioni diverse”, conclude Villanova.(Rev)