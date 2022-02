Campania: Gallo (M5s), chiediamo giustizia a Cartabia per 13mila truffati Deiulemar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono trascorsi 10 anni dalla scoperta del buco di 800 milioni di euro generato dal cosiddetto "Crack Deiulemar" e 13 mila i cittadini investitori truffati, attendono siano date loro risposte e principalmente sia resa loro giustizia". Lo ha dichiarato in una nota Luigi Gallo, deputato del M5S che ha depositato una interrogazione in commissione giustizia: "Consapevoli che il procedimento è molto complesso ed articolato, ed è incentrato principalmente su Trust finanziari internazionali chiediamo al ministro della giustizia Cartabia se intenda intervenire con risorse umane specialistiche, a sostegno delle Procure interessate con uno staff dedicato alla risoluzione di complesse vicende di reati finanziari. C'è stata una sentenza, da ritenersi esecutiva, però i fondi non possono essere ripartiti se non si giunge a conclusione dell'iter giudiziale". (Ren)