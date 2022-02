Veneto: Zaia, nomina di Petrillo all’Unesco prestigiosa e azzeccata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una nomina prestigiosa e azzeccata. Il professor Petrillo ha dedicato tutta la sua vita professionale al mondo del Patrimonio dell’Umanità e merita appieno questo riconoscimento. Gli rivolgo i miei complimenti e l’augurio di buon lavoro”. Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia accoglie la nomina del professor Pier Luigi Petrillo a presidente dell’Organo degli esperti mondiali della Convenzione Unesco per il patrimonio culturale immateriale. “Sono state giustamente premiate la professionalità, la passione, la determinazione e la dedizione di anni e anni di lavoro. Conosco Petrillo da anni fin da quando fu consulente ai tempi in cui ero ministro dell’Agricoltura e, in tempi più recenti, ho potuto apprezzare le sue tante qualità anche in occasione della candidatura delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Non poteva essere fatta scelta migliore”, conclude Zaia.(Rev)