Torino: protesta studenti, ultimatum a istituzioni altrimenti nuove mobilitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento non è morto, anzi abbiamo fatto nuove occupazioni e siamo pronti a mobilitarci di nuovo se le istituzioni non risponderanno alle nostre istanze. Con queste parole gli studenti di Torino, che hanno tenuto una conferenza stampa davanti al liceo Berti occupato, hanno sottolineato che la lotta in piazza contro l'alternanza scuola-lavoro e la nuova maturità è ancora un'ipotesi in campo. "Questo è un ultimatum. Se no ci ascolteranno dopo febbraio anche marzo sarà un mese caldo", hanno concluso. (Rpi)