Piemonte: Cirio, giga factory è stata solo competizione tra regioni che ha fatto prevalere il denaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giga factory è stato una realtà non molto bella. Una competizione tra regioni che non ha fatto vincere nessuno se non il denaro. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio durante l'assemblea nazionale della Fiom-Cgil 'Safety car' che si sta svolgendo a Torino. "Dobbiamo ripartire con la necessità di farlo assieme. Però bisogna capire qual'è la visione del governo nazionale sul mercato dell'auto", ha concluso Cirio. (Rpi)