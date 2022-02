Commercialisti: Matacena nuovo presidente Odcec Napoli Nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sandro Fontana, consigliere segretario uscente, ha spiegato: "Il grande risultato raggiunto rappresenta il giusto tributo ad un gruppo di lavoro che, dal 2014 ad oggi, ha saputo costruire e far crescere una tra le più importanti realtà ordinistiche a livello regionale e nazionale, superando steccati territoriali e opposizioni a volte meramente ideologiche. I colleghi hanno premiato la concretezza del progetto della lista Odcec 2.0 di Francesco Matacena, per le sue solidi radici valoriali e la modernità della sua prospettiva. Come primo eletto con 514 preferenze sento ancor di più la responsabilità di dover seguire con l'impegno e la passione di sempre la realizzazione dei punti del nostro programma nella consapevolezza che, insieme, saremo certamente capaci di costruire un futuro nuovo ma dal cuore antico". Per il nuovo Consiglio sono stati eletti Sandro Fontana, Angelo Capone, Diego Musto, Giulia Frezza, Enrico Villano, Michele Frignola, Francescopaolo Orabona, Eugenia Maisto, Gerardo Carleo, Raffaele Iodice, Assunta Bove, Antonio Carboni, Francesco Vallefuoco e Gennaro Carleo. I revisori dei conti sono Paolo De Paola, Silvio Pedata e Salvatore Damiano. Il Comitato Pari Opportunità sarà composta da Maria Antonietta Palma, Francesca Ferrante, Raffaella Ilaria Dell'Aversano, Biagio Pagano, Luigi Cecere e Margherita Caserta. (Ren)