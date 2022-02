Campania: Asl Na2, riconosciuto bollino azzurro a ospedale Pozzuoli (Na) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto: "L'iniziativa è patrocinata dall'Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica, Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri, Fondazione Associazione Italiana Oncologia Medica, Rete Oncologica Pazienti Italia e Società Italiana di Urooncologia. Il tumore alla prostata è una tra le malattie più diffuse negli uomini: in Italia sono circa 564 mila le persone con una pregressa diagnosi di tumore della prostata, pari al 19 per cento dei casi di tumore nei maschi e ogni anno si contano circa 36 mila nuove diagnosi". E infine: "Il bollino azzurro è il primo riconoscimento, tra quelli promossi da Fondazione Onda, che ha come oggetto la salute dell'uomo. Lo scorso dicembre l'ospedale di Pozzuoli è stato insignito del Bollino Rosa, il riconoscimento che premia da anni le strutture che in modo interdisciplinare e innovativo si prendono carico delle donne affette dai problemi oncologici specifici della sfera femminile". (Ren)