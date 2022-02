Campania: Muscarà, oggi Bonavitacola smentisce De Luca su rifiuti da Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Le parole di Bonavitacola al Porto di Salerno sono l'ennesima dimostrazione che in Regione Campania la mano destra non sa cosa faccia la sinistra. Nella sua diretta Fb, De Luca aveva vantato di essersi fatto carico di un problema che riguardava il governo e i rapporti tra Italia e Tunisia. Bonavitacola oggi lo smentisce, sostenendo che la regia dell'operazione rimpatrio-rifiuti è del ministero dell'Ambiente". Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Maria Muscarà, che sulla questione interrogherà la giunta regionale venerdì prossimo, nel corso della seduta di question time. "Come fa Bonavitacola a essere così certo che non siano stati introdotti nuovi veleni? Quei container sono rimasti per due anni in sosta nel porto di Sousse senza alcuna vigilanza. Chi può garantire che i sigilli non siano stati violati? Perché sono rientrati anche i rifiuti combusti? Cosa c'è nel container in più che è stato fatto sbarcare?". Muscarà ha concluso: "Le caratterizzazioni andavano fatte in Tunisia prima della partenza, quando i container furono sottoposti a sequestro. In tutto questo tempo c'è il rischio che si siano state inquinate eventuali prove, che ci ritroveremo al centro di un vergognoso scaricabarile e che gli unici a farne le spese saranno i cittadini dei territori che ospiteranno i rifiuti". (Ren)