Piemonte: Cirio, se vogliamo legare incentivi a occupazione facciamolo altrimenti sembra che governi qualcun'altro

- Il confronto è sempre utile ma noi dobbiamo restituire credibilità ai nostri ruoli. Se vogliamo legare gli incentivi alla pare occupazione facciamolo, altrimenti sembra che governi qualcun altro. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio durante l'assemblea nazionale della Fiom-Cgil 'Safety car' che si è svolta a Torino, rispondendo al ministro del Lavoro Orlando. "Per quello che dipenderà da me collegherò i fondi all'occupazione. Non si può pagare due volte, prima l'incentivo e poi la cassa integrazione", ha concluso Cirio.(Rpi)