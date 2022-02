Scuola: a Bologna evento internazionale dedicato al sistema 0-6 con Bianchi e Gabriel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno preso parte all'iniziativa Simona Kustec, ministra dell'Istruzione, delle Scienze e dello Sport della Slovenia; Prodromos Prodromou, ministro dell'Istruzione, della Cultura, dello Sport e della Gioventù di Cipro; Jean-Michel Blanquer, ministro dell'Educazione nazionale, della Gioventù e dello Sport della Francia (che ha partecipato in videocollegamento); Alejandro Tiana Ferrer, sottosegretario di Stato all'Istruzione della Spagna. La conferenza è stata introdotta dai saluti istituzionali del presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e del sindaco di Bologna, Matteo Lepore. L'evento - continua la nota - è stato anche l'occasione per condividere pubblicamente gli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, elaborati dalla commissione nazionale zerosei e adottati con Decreto ministeriale in seguito a una consultazione pubblica e al parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Il ministro ha firmato l'atto proprio durante l'evento a Bologna. Si tratta del primo documento nazionale per i servizi educativi per l'infanzia (nidi, micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi, tutti rivolti a bambine e bambini fino ai tre anni) che, fino all'emanazione del decreto legislativo 65 del 2017, erano di competenza degli enti territoriali e locali. Insieme alle Linee guida pedagogiche per il sistema integrato zerosei gli orientamenti costituiscono il quadro di riferimento per il sistema. Questi gli obiettivi del documento: mettere in comune il patrimonio di esperienze, favorire un'ulteriore elaborazione di proposte educative di qualità per le bambine e i bambini fino ai tre anni, delineare una prospettiva alla quale fare riferimento per il futuro. (segue) (Com)