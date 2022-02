Veneto: Bozza (Fi), sostegni regionali ai concessionari di impianti sportivi e natatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima il Covid, poi la crisi energetica hanno colpito pesantemente i concessionari di impianti sportivi e natatori. Per le piscine di grandi dimensioni il costo di luce e gas è aumentato di circa 115 mila euro annui, per quelle di piccole dimensioni di circa 57.500 euro annui. “È urgente intervenire prima che la situazione degeneri irrimediabilmente, con gravi conseguenze economiche e sociali”, commenta il consigliere Alberto Bozza (Fi) che con la collega Elisa Venturini ha presentato una mozione, approvata oggi, con cui si chiede alla Regione del Veneto di impegnarsi con ogni strumento, anche nei confronti del governo, a sostenere con adeguate risorse i concessionari degli impianti sportivi, in particolare quelli natatori. “Non servono solo interventi urgenti, occorre anche pensare a politiche di medio respiro. Ricordo il Fondo sport e Bonus energia del Governo, ma anche la delibera approvata dalla Regione Lombardia per il sostegno al credito delle Pmi dei settori più colpiti dalla crisi per la pandemia, tra le quali proprio quelle del mondo sportivo e natatorio. Credo che anche il Veneto debba pensare a politiche mirate di sostegno al credito per le aziende dei settori più colpiti dalla pandemia, piscine, palestre, filiera del turismo e della cultura”, conclude Bozza.(Rev)