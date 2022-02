Olimpiadi 2026: Zaia, la nomina del commissario Sant’Andrea è un passo avanti importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ un’ottima notizia la nomina di Luigi Valerio Sant’Andrea a commissario dei lavori di Milano Cortina 2026. Un passo in avanti importante, atteso peraltro da mesi e direi cruciale considerato che ci permetterà di utilizzare le procedure semplificate in modo da accelerare i tempi di realizzazione delle opere stradali. Abbiamo quattro anni davanti a noi e c’è bisogno dell’aiuto di tutti per raggiungere un obbiettivo comune che è quello di far in modo che queste Olimpiadi siano organizzate nel miglior modo possibile”. Lo afferma il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, esprimendo soddisfazione per la nomina dell’attuale amministratore delegato Luigi Valerio Sant’Andrea, a commissario straordinario della società “Infrastrutture Milano-Cortina 2026 SpA”. Tra le opere stradali individuate dal Dpcm rientrano anche le varianti di Longarone e di Cortina. “Sarà una corsa contro il tempo ma Sant’Andrea lo conosciamo e sono certo che con lui arriveremo pronti ai Giochi del 2026. Lo abbiamo già visto all’opera nei Mondiali di Sci di Cortina 2021 e direi che è un’ottima scelta che abbiamo condiviso tutti. Auguro quindi buon lavoro al dottor Sant’Andrea al quale rinnovo la nostra massima disponibilità alla collaborazione per fare sistema attorno a questa grande opportunità, che segnerà anche per il rinascimento della montagna Veneta”, conclude Zaia.(Rev)