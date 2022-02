Piemonte: Cirio, importante capire ruolo della Regione e di Torino nelle dinamiche industriali del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' importante capire il ruolo di Torino e del Piemonte nelle dinamiche industriali che il governo ha in mente. E' un tema che più volte abbiamo sollecitato e segnalato per avere un'indicazione chiara. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine dell'assemblea nazionale della Fiom-Cgil 'Safety car' che si è svolta oggi a Torino. "Il caso giga factory ci ha fatto riflettere - ha continuato Cirio. Il Piemonte non è stato scelto per una questione di maggiori risorse presenti altrove. (segue) (Rpi)