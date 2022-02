Covid: Zaia, dichiarazioni di Draghi una buona notizia e un bel segnale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Che lo stato di emergenza non verrà prorogato è una buona notizia. Se sarà confermato è veramente un bel segnale”. Così il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, accoglie la notizia delle dichiarazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi sulla fine dello stato di emergenza e la riduzione delle limitazioni. “Oggi le condizioni del contagio ci permettono di dire che siamo entrati nella fase di convivenza. Anche con questo provvedimento, quindi, si va a in infondere maggiore fiducia nella popolazione e si va a decretare quel percorso che tutti abbiamo auspicato e che ora può finalmente avere inizio”, commenta Zaia. “I dati, del resto, ci dicono che nonostante i tamponi confermino che ci sono ancora tanti contagi, la stragrande maggioranza sono asintomatici e, in queste ultime settimane, non si traducono in eccessivi ricoveri. C’è quindi da evidenziare che il virus è cambiato e sono mutate anche le ricadute sulle strutture ospedaliere, tanto vero che il Veneto ha già riaperto alle visite dei familiari e avviato il programma per il recupero delle prestazioni specialistiche ambulatoriali”, conclude Zaia.(Rev)