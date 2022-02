Abruzzo: sindacati, Piano sociale regionale incompleto, non consentirà di migliorare i servizi sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La percezione – aggiungono i segretari – è che si stia lavorando per compartimenti stagni e che manchi una vera programmazione integrata tra il settore sociale e quello sanitario. Oltre ciò, non ci potranno essere miglioramenti nella qualità del servizio socio sanitario della nostra regione se non si decide di incrementare il personale degli ambiti sociali e delle Asl". A proposito delle criticità emerse nei diversi territori, per Cgil, Cisl e Uil è necessario "evitare una frammentazione delle risorse economiche e agire direttamente sulle problematiche in via prioritaria. Infine – concludono Ranieri, Malandra e Lombardo – sarà importante prevedere tavoli di confronto per tutto il triennio, affinché attraverso delle rilevazioni periodiche si riesca a monitorare il raggiungimento o meno degli obiettivi preposti e, grazie ad una valutazione in itinere, portare le dovute correzioni di tiro laddove se ne dovesse ravvisare la necessità". (Gru)