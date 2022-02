Agricoltura: Cia, governo salvi settore da shock rincari, peste suina e invasione cinghiali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per arginare il diffondersi della peste suina in Liguria e Piemonte, dove sono ormai 41 le carcasse di cinghiali infetti rinvenute, resta necessaria, secondo Cia, una campagna di controllo e riduzione del numero dei capi con figure qualificate e strumenti innovativi, oltre al rimborso rapido, senza vincoli e burocrazia, del 100 per cento dei danni subiti dagli agricoltori per la Psa. "Sul taglio dei costi di produzione per le aziende agricole e sull’annosa questione fauna selvatica - ha concluso il presidente Cia, Scanavino - non si giocano due singole e isolate battaglie di settore, ma il futuro del Paese e la sua economia, forte di un agroalimentare di qualità riconosciuto in tutto il mondo e fortemente legato al potere d’acquisto dei cittadini italiani. Non si sottovaluti il problema. Di fronte all’Europa e al Paese, il governo si è assunto l’onere della sostenibilità che ricordiamo deve essere al contempo ambientale, economica e sociale". In conferenza stampa sono intervenuti numerosi esponenti di Camera e Senato, dal presidente della commissione Agricoltura a Montecitorio, Filippo Gallinella, ai parlamentari Antonella Incerti, Maria Spena, Susanna Cenni, Monica Ciaburro, Paola Frassinetti, Fulvia Michela Caligiuri, Gisella Naturale e Patrizio Giacomo La Pietra. (segue) (Com)