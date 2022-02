Veneto: mancano 6 mila ingegneri alle imprese, incontri online per avvicinare studenti e aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla transizione green e digitale che sta cambiando pelle alla manifattura e ai paradigmi produttivi (e di consumo), essenziale per competere nella nuova ‘modernità’, mancano profili tecnici e altamente specializzati nelle discipline “Stem”. La carenza riguarda laureate e laureati in matematica, fisica, scienze informatiche, in chimica-farmaceutica e soprattutto ingegneri. Nel 2021 le imprese hanno previsto in Veneto 10.370 assunzioni di ingegneri industriali, elettronici e dell’informazione, ingegneri chimici e dei materiali e di altri indirizzi (+11,3 per cento rispetto al 2020), 4.170 solo a Padova e Treviso. Ma la difficoltà di reperimento ha raggiunto il 58 per cento dei profili ricercati (3 punti in più di un anno fa). E quasi 6 mila delle entrate previste sono rimaste vacanti (2.420 a Padova e Treviso), per mancanza di profili o di competenze adeguate. Per questo motivo Assindustria Venetocentro nell’ambito dell’anno “Capitale della Cultura d’Impresa 2022” promuove, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova, l’iniziativa “Incontriamo gli ingegneri del futuro”. La due-giorni di incontro online si svolgerà giovedì 24 e venerdì 25 febbraio su piattaforma Zoom, con due sessioni di colloqui in chat room dedicate (dalle ore 9 alle 13.30 e dalle 14 alle 18.30). Saranno 143 i progetti di tirocinio ad alto contenuto formativo presentati da 93 imprese di Padova e Treviso a 170 ingegneri del domani. Si potranno così incontrare imprese associate di tutti i settori, studenti, studentesse e laureandi che si preparano a svolgere il tirocinio curriculare obbligatorio previsto dai corsi di laurea triennale in ingegneria meccanica e ingegneria chimica e dei materiali. Nelle chat room per i colloqui individuali ciascuna azienda presenterà fino a tre progetti di tirocinio formativo che potranno coinvolgere gli studenti in varie attività: dalla partecipazione alla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e materiali alla progettazione, gestione e controllo dei processi produttivi, analisi degli impianti, dei flussi e movimentazioni per migliorare la supply chain, sviluppo della lean production, e poi gestione della sicurezza, tecnologie e materiali innovativi. “Siamo di fronte a un percorso di trasformazione che coinvolgerà da vicino l’economia, la società e il futuro dei nostri giovani e che richiederà il loro talento - dichiara Francesco Nalini, Consigliere delegato Assindustria Venetocentro per l’education -. Questa iniziativa sarà un’occasione unica di incontro e conoscenza reciproca tra studenti e mondo dell’impresa. I futuri ingegneri potranno scoprire le eccellenze del proprio territorio, aziende innovative, votate all’internazionalità e leader in tanti settori diversi, e immaginare di costruire qui il loro futuro professionale e di vita”. (Rev)