Lega: Salvini accelera su Autonomia, domani incontri con Fontana, Zaia e Gelmini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Nel corso dell’incontro al Quirinale, Matteo Salvini ha sollevato anche il tema dell’Autonomia regionale. Domani il leader della Lega incontrerà a Roma i governatori Attilio Fontana e Luca Zaia e il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini. E' quanto si legge in una nota. (Com)