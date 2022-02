Piemonte: approvato il piano delle strutture sanitarie di prossimità da 214 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Novantuno case di comunità, 29 ospedali di comunità e 43 centrali operative territoriali, per 214 milioni di euro di investimento complessivo, tra finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e altri finanziamenti. Questo il maxi-progetto sulle strutture sanitarie di prossimità approvato ieri in Consiglio regionale dopo una lunga discussione tra maggioranza e opposizione. Rispetto alla proposta della giunta, in Consiglio regionale è variata la localizzazione di una sola casa di comunità, che verrà realizzata a Cavagnolo, nell’ambito di un edificio pubblico già disponibile, anziché a Crescentino, dove già trova sede un ospedale di comunità. (segue) (Rpi)