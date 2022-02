Agricoltura: Cia, governo salvi settore da shock rincari, peste suina e invasione cinghiali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora si aggiungono anche le ripercussioni delle tensioni geopolitiche in Ucraina. Le stalle made in Italy, infatti, sono fortemente dipendenti dal mais di cui Kiev è secondo Paese fornitore (700 mila tonnellate). Il granturco è il principale ingrediente delle diete per gli animali (47 per cento) e ora la crisi in atto va a pesare su un prodotto che ha già subito nell’ultimo biennio un forte rialzo dei prezzi, che attualmente si attestano sui 186 euro/ton, in aumento del 24 per cento rispetto al 2021. "Solo il conto dell’energia per le imprese è stimato in 37 miliardi di euro nel 2022 - ha ricordato il presidente nazionale di Cia, Dino Scanavino -. Ѐ chiaro quindi che gli oltre 5,5 miliardi annunciati dal governo per gli interventi sul costo dell’energia per aziende e famiglie non sono sufficienti ad arginare la crisi. Non basta agire sugli oneri di sistema o agevolare le sole imprese energivore. Ora il governo deve mettere sul tavolo interventi organici per ridurre, da un lato, la dipendenza energetica dall’estero e, dall’altro, per snellire realmente il carico economico sulle aziende agricole che sono la dispensa del Paese e sugli agriturismi che devono recuperare le chiusure di due anni di pandemia. Ciò ancor più necessario, vista la fine dell’emergenza sanitaria al 31 marzo prossimo - ha aggiunto Scanavino - che però troverà il Paese in grande difficoltà con agricoltori e cittadini a pagare le conseguenze più pesanti dei rincari. Per questo servirebbe un patto di sistema contro le speculazioni che potrebbe partire proprio dall’alleanza tra gli anelli ai due estremi della filiera, ovvero produttori agricoli e i consumatori". (segue) (Com)