Agricoltura: Cia, governo salvi settore da shock rincari, peste suina e invasione cinghiali (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unanime la condivisione dei punti sollevati da Cia, così come l’impegno a trovare soluzioni rapide. "I problemi che riguardano l’agricoltura - hanno affermato a più voci - non devono avere bandiera. Siamo tutti pronti a lavorare per difendere un settore strategico che produce cibo, spinge l’economia e sostiene i territori. Il quadro attuale è allarmante e la determinante è il tempo. Ecco perché stiamo già lavorando per intervenire con un’azione specifica per il comparto agricolo contro il caro energia, portando avanti emendamenti al nuovo decreto e, contestualmente, siamo pronti a migliorare il provvedimento sull’emergenza peste suina con ulteriori risorse e strumenti di gestione della fauna selvatica". (Com)