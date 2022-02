Veneto: nasce intergruppo per la federazione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato oggi a Venezia, a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, dal presidente dell’assemblea legislativa, nonché capo della delegazione italiana nel Comitato delle regioni a Bruxelles, Roberto Ciambetti, l’Intergruppo per la Federazione Europea promosso dai consiglieri Marzio Favero (Lega-LV) e Giacomo Possamai (Pd) e dal presidente di Casa Europa di Verona - Movimento Federalista Europeo, Giorgio Anselmi. Componenti dell’Intergruppo, oltre al Presidente Ciambetti e ai due promotori, i Consiglieri Roberto Bet, Simona Bisaglia, Sonia Brescacin, Milena Cecchetto, Marco Dolfin e Francesca Scatto (Lega-LV), Stefano Valdegamberi (Misto), Alberto Bozza (Fi), Anna Maria Bigon, Andrea Zanoni e Francesca Zottis (Pd), Arturo Lorenzoni (Portavoce dell’Opposizione), Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo), Erika Baldin (M5s) e Cristina Guarda (Europa Verde). “La felicità e la prosperità dei nostri popoli e delle nostre nazioni non s’annacquano di certo in un’Europa federale, ma casomai si esaltano. Io sono ben lieto di salutare l’intergruppo del Consiglio regionale del Veneto che mira a promuovere e diffondere gli ideali del federalismo europeo che nel nostro Veneto ha un padre nobilissimo, quel Silvio Trentin, unico docente universitario assieme a Nitti e Salvemini, a dimettersi dalla cattedra per non dover sottostare alle disposizioni del governo fascista, e che sostenne l’idea di un nuovo ordine in Europa e in Italia”, ha detto il presidente Ciambetti. “L’ispirazione dell’Intergruppo è il Movimento Federalista Europeo - ricorda il consigliere Favero - che nasce nel 1943 su ispirazione del Manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli e Ernesto Rossi. Sosteniamo la battaglia per avere una Costituzione federale degli Stati europei, cosa che mette a pregiudizio il dogma della sovranità assoluta degli Stati. Cito le parole del presidente Einaudi che sosteneva che o l’Europa diventava una federazione o non avremmo allontanato lo spettro della guerra dal nostro continente. Il Consiglio regionale va coinvolto perché la logica federalista è ricorsiva: la battaglia che la Regione del Veneto sta portando avanti per la propria autonomia si lega logicamente alla battaglia per il federalismo in Europa, una visione diversa che è quella fondata non sulla statolatria ma sull’idea che la sovranità popolare vada esercitata a più livelli”. Riferendosi alle tensioni tra Ucraina e Russi, il consigliere Possamai ritiene “necessario che l’Europa prosegua con maggior forza nella direzione di un assetto federale e di una maggior capacità in politica estera e nella politica di difesa. Costituire gli Stati Uniti d’Europa, uno Stato federale europeo, è un messaggio molto forte su cui evidentemente noi non possiamo che essere d’accordo e convinti”. “L’Europa offre allo stato attuale solo una risposta economica a una crisi che è anche e soprattutto politico-militare: l’auspicio è quindi non solo quello di perseguire l’obiettivo di una politica estera comune europea, ma anche di avere il seggio unico europeo presso le Nazione Unite, e presso il FMI”, ha aggiunto Anselmi.(Rev)