Molise: proposta di legge per istituzione servizio psicologia di base

- Il consigliere del Molise Vittorino Facciolla (Pd) ha presentato una proposta di legge regionale recante "Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base". L'iniziativa legislativa istituisce, a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito del Covid-19, il servizio di psicologia di base con la finalità di sostenere e integrare l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini molisani. Il servizio - si legge nell'articolato - mira in particolare a intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure che per il pronto soccorso, ma anche a intercettare i bisogni di benessere psicologico che spesso rimangono inespressi dalla popolazione e a organizzare e gestire l'assistenza psicologica in modo decentrato rispetto ad alcuni tipi di cura. Tra gli obiettivi anche la realizzazione di una buona integrazione con i servizi specialistici psicologici, della salute mentale e con i servizi sanitari più generali, e l’intercettazione e gestione delle problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia Covid 19. "Da tempo - ha spiegato Facciolla nella relazione illustrativa della pdl - viene riscontrata, anche in Molise, una crescente domanda di presa in carico dei bisogni di ambito psicologico della popolazione, che si è ulteriormente evidenziata con l'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19". Il progetto di legge inizia ora il suo iter nelle diverse commissioni consiliari prima di approdare all'esame dell'Aula. (Gru)