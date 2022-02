Piemonte: produzione idrogeno, Regione avvia censimento siti industriali dismessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'assessore all'Energia Matteo Marnati ha spiegato che "l'idea della Regione di creare una valle dell'idrogeno sta prendendo forma. E' importante candidarsi per farci sapere quali siano le aree dismesse che possono essere finanziate per diventare i primi siti produttivi dell'idrogeno. Una manifestazione di interesse allestita in tempi record ed ora finalmente si parte. Sono particolarmente soddisfatto nell'annunciare che quello che sembrava dapprima solo un sogno, via via è diventato prima una idea e ora può' iniziare a diventare realtà. Una straordinaria opportunità di sviluppo dell'economia verde e di incidenza positiva sull'ambiente".