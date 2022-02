Veneto: turismo sostenibile a Venezia, domani presentazione del progetto S.li.des

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema del turismo sostenibile a Venezia è al centro del progetto SLIDES, che sarà presentato domani, giovedì 24 febbraio, dalle 15 alle 18, a Ca’ Dolfin, aula magna Silvio Trentin. Il progetto è finanziato con i fondi comunitari del programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020, coordinato dall’Università Ca’ Foscari Venezia in collaborazione con il Comune di Venezia, promotore dell’incontro insieme all’Ateneo, a Ecipa NordEst e Ciset, Partecipano anche Cast - Università di Bologna, Institute for Tourism di Zagabria, Craft College di Zagabria e quattro città, di cui due italiane (Bari, rappresentata dalla rispettiva municipalità, e Ferrara, con Sipro - Agenzia di Sviluppo provinciale) e due croate (Dubrovnik, con Dura-Agenzia di sviluppo territoriale e Sibenik con l’Ufficio Turistico). Il progetto è dedicato allo sviluppo di un sistema informativo i cui dati (su mobilità, affluenza turistica, patrimonio artigianale, etc.) possano essere utilizzati per la definizione di strategie “smart” per migliorare la gestione e l'impatto del turismo, promuovendo la sostenibilità e la competitività dell'economia locale. Il Comune di Venezia, in stretta collaborazione con i partner locali del progetto ha realizzato l’azione pilota “Percorsi dell’artigianato e della creatività veneziani” che sarà presentata domani e consiste nella progettazione di dieci itinerari turistici finalizzati a valorizzare le attività artigianali e i prodotti locali del centro storico di Venezia e isole. Si propongono ai visitatori percorsi alternativi ai luoghi a maggiore intensità turistica, con l’obbiettivo, da un lato, di offrire l’esperienza del meno conosciuto, del più esclusivo, dell’autentico, dall’altro, di contribuire a rivitalizzare l'ambiente urbano e l'economia locale, preservare i mestieri tradizionali e creare nuove opportunità di lavoro. Due di questi itinerari sono stati testati venerdì 11 e sabato 12 febbraio attraverso due destination tour dal titolo "Cannaregio: incrocio dei mondi: ebrei mori e cristiani" e "Dorsoduro: imperdibili capolavori e vedute spettacolari in un quartiere elegante e bohémien". Ogni itinerario ha incluso la visita a tre botteghe artigiane.(Rev)