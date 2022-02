Covid: incidenza contagio in Piemonte, si confermano dati in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per la settimana appena passata si confermano dei dati in calo in Piemonte rispetto all'incidenza del contagio da Covid per fasce d'età. In età scolastica, nel periodo dal 14 al 20 febbraio, l’incidenza ha avuto un calo in tutte le fasce d'età. Soprattutto in quella da 0-2 anni a -38,6 per cento e in quella dai 14 ai 18 anni a -37 per cento. Mentre tra gli adulti, la diminuzione complessiva è stata del -33,8 per cento. I cali più importanti si sono visti nelle fasce 25-44 anni (-34,6 per cento), tra i 45 e i 59 anni (-34,9 per cento) e over 80 (-34,9 per cento). (Rpi)