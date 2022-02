Agricoltura: Cia, governo salvi settore da shock rincari, peste suina e invasione cinghiali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il 28 febbraio - prosegue la nota - Cia manifesterà a Rossiglione, in provincia di Genova, contro una gestione inadeguata dell'emergenza Psa e fauna selvatica. Il recente decreto sulle misure urgenti per arrestare, nelle "zone rosse" Liguria e Piemonte, la diffusione della peste suina, ha lasciato Cia perplessa per l'eccesso di burocrazia, l'assenza di risorse adeguate e il ruolo del commissario straordinario, che ha solo potere di coordinamento e deve ancora essere nominato. Per gli agricoltori italiani, non si può scaricare su Regioni e Comuni il peso di un problema nazionale. Ecco perché Cia chiede maggiore tempestività e più fondi da stanziare nella fase di conversione in legge del Sostegni ter, tenuto conto dell'esiguità dei 50 milioni di euro già annunciati dal governo. Del resto, il punto dell'Organizzazione sulla questione è chiaro da tempo e parte dal progetto "Il Paese che vogliamo", con la proposta di riforma radicale della legge 157 del 1992 sulla fauna selvatica. Una normativa troppo datata per riuscire ad affrontare un problema ormai fuori controllo con +111 per cento di cinghiali in circolazione, oltre 200 milioni di danni all'agricoltura e 469 incidenti, anche mortali negli ultimi quattro anni. Un'emergenza che ha bisogno di risposte puntuali, con la sostituzione del concetto di "protezione" con quello di "gestione", con il coinvolgimento di personale specializzato e con il rafforzamento dell'autotutela degli agricoltori.