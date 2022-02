Veneto: mozione a sostegno dei familiari di Matteo Vanzan, morto a Nassirya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale veneto ha votato all’unanimità mozione per impegnare la Giunta regionale ad attivarsi con ogni iniziativa utile presso le competenti sedi affinché lo Stato Italiano garantisca alla famiglia di Matteo Vanzan, medaglia d’oro al “valore dell’Esercito”, l’erogazione del trattamento di fine servizio, i due anni di stipendio che per legge spettano ai familiari delle vittime di terrorismo. Vanzan morì il 17 maggio 2004 a Nassirya. L’Inps aveva negato l'erogazione indicando la presenza di Vanzan in Iraq come “volontario in ferma breve, che quindi non può essere considerato titolare di un rapporto di impiego”. Nel 2006, alla memoria di Vanzan fu conferita dal presidente della Repubblica la croce d’onore riservata alle vittime degli atti di terrorismo; inoltre, gli è stata assegnata alla memoria anche la Medaglia d’oro al valore dell’esercito e il “Premio Speciale per la Pace” della Regione del Veneto; a lui sono intitolati anche una sala del Consiglio regionale del Veneto, oltre a piazze, vie e giardini pubblici tra il veneziano e il padovano. “Da un lato siamo felici e orgogliosi che l’intero Consiglio regionale del Veneto abbia raccolto il nostro appello a sostegno della famiglia di un eroe della patria come Matteo Vanzan; dall'altra, questa è una triste vittoria perché, se a quasi 18 anni dalla sua morte, le istituzioni sono ancora impegnate a darsi battaglia, evidentemente c'è qualcosa che non va in Italia. Mi auguro che questa mozione serva a smuovere le coscienze e a chiudere una lunghissima, dolorosissima e triste pagina non solo per la famiglia Vanzan, ma per tutto il popolo italiano”, commenta il consigliere Raffaele Speranzon, capogruppo di Fratelli d’Italia.(Rev)