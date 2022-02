Sanità: Nappi (Lega), su Cotugno, da 2 anni tutto fermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le costanti della sanità pubblica in Campania? Spreco di denaro e mancati servizi. L'attivazione del modulo prefabbricato da destinare a interventi chirurgici all'ospedale Cotugno, costato 600mila euro, e necessario per l'assistenza di pazienti affetti da gravi patologie, come denunciato dal sindacato Cisl Funzione Pubblica di Napoli, è una chimera. A distanza di quasi 2 anni siamo davanti all'ennesima costosissima 'scatola vuota' deluchiana. Ho presentato apposita interrogazione su una vicenda vergognosa per sollecitare immediati interventi finalizzati a risolvere la criticità, non si gioca con la salute dei cittadini". Lo ha affermato Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della città metropolitana di Napoli della Lega.(Ren)