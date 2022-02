Molise: Consiglio regionale, nasce "Registro regionale biodiversità agraria e alimentare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presieduto dal suo presidente, Salvatore Micone, si è riunito oggi il Consiglio regionale del Molise. All'inizio dei lavori lo stesso Micone ha ricordato la figura dell'ex Presidente della Giunta regionale, Luigi Di Bartolomeo, recentemente scomparso. L'Assemblea ha, quindi, rispettato in suo onore un minuto di silenzio. Dopo l'illustrazione del Relatore, Consigliere Vittorio Nola, l'Assise Subito dopo l'Assemblea ha iniziato l'esame ha iniziato l'esame della proposta di legge di iniziativa del Consigliere Armandino D'Egidio, riguardante la "Tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio molisano". Il provvedimento è stato approvato a maggioranza con 5 astenuti (i Consiglieri Nola e Manzo hanno annunciato l'astensione del loro Gruppo) In particolare il nuovo atto normativo prevede che la Regione si impegni a tutelare e valorizzare il patrimonio di varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici al fine di promuovere la sostenibilità degli ecosistemi agricoli molisani e le comunità rurali che vi operano. Al tal fine è prevista l'istituzione del "Registro regionale della biodiversità agraria e alimentare", costituito da una sezione vegetale e da una zootecnica e microbica, al quale sono iscritte razze, varietà, popolazioni, ecotipi, cloni e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare. Pertanto –si evidenzia ancora nell'articolato –, fatti salvi i diritti degli agricoltori su ogni pianta o animale iscritto nel Registro regionale, la Regione riconosce il patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità locali, rilevanti per la conservazione e la valorizzazione delle varietà, razze e ceppi microbici presenti nel territorio molisano, ne promuove, quindi, una più vasta applicazione anche con il consenso dei detentori di tale patrimonio, e favorisce l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e pratiche all'interno delle medesime comunità locali, in attuazione dell'articolo 8 della Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 e dell'articolo 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. (segue) (Gru)