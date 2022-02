Abruzzo: ecco le decisioni della Giunta regionale in materia di sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese che si è riunita oggi sotto la presidenza di Marco Marsilio si è occupata molto di diversi aspetti riguardanti la sanità sul territorio. In particolare l'esecutivo su proposta dell'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale del tumore del colon e del retto, in attuazione della normativa in materia di livelli essenziali di assistenza e del Piano nazionale della cronicità. Il documento tende ad uniformare sul territorio regionale l'assistenza da garantire ai pazienti, dettando indicazioni aggiornate alle attuali evidenze scientifiche per una gestione sanitaria efficace. Differenzia, inoltre, il percorso a seconda dello stadio della malattia e delle condizioni del paziente con specifiche misure clinico - organizzative da parte delle Asl nel contesto della programmazione sanitaria regionale. Approvato anche l'avviso pubblico per i criteri, le modalità e i termini per l'accesso da parte dei nuclei familiari all'assegno di natalità in base alla legge regionale numero 32/2021. L'importo destinato alla realizzazione di tale misura è pari a 750.000 euro per l'anno 2022 per "Interventi di contrasto allo spopolamento delle aree montane". Fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di disporre, nel corso dell'anno, di ulteriori stanziamenti destinati a incrementare la dotazione qualora la somma stanziata si dimostrasse insufficiente al fabbisogno rilevato, al fine di contrastare il declino demografico nelle zone montane più marginali. (Gru)