Abruzzo: Piano sviluppo rurale, pubblicato avviso per corsi formazione in agricoltura (2)

- L'avviso rimarrà aperto per dodici mesi e scadrà l'8 febbraio 2023. I voucher coprono il 100 per cento del costo dei corsi di formazione, con un importi di 1.150 euro oppure di 1.700 a seconda della tipologia di corso e della focus area di riferimento. Le risorse sono contenute nel Programma di sviluppo rurale 2014/2020, misura 01 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" - sottomisura 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze". Davvero variegata l'offerta di corsi in catalogo: oltre ai già citati sul primo insediamento e sulle pratiche innovative, vi sono corsi per il conseguimento o il rinnovo del certificato di abilitazione all'utilizzo dei fitofarmaci, per la diversificazione e multifunzionalità dell'azienda agraria, le nuove frontiere del web marketing in agricoltura, la resilienza e l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'efficientamento idrico ed energetico delle imprese. (Gru)