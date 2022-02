Teatro: ultima settimana in scena per "Nozze di Sangue" al Tram di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ultima settimana di messa in scena, al Teatro Tram di Napoli, per "Nozze di Sangue", dramma teatrale scritto da Federico Garcia Lorca, adattato e diretto da Gianmarco Cesario, che chiude il secondo ciclo della stagione della sala di via Port'Alba, già pronta ad annunciare, nelle prossime ore, la terza e ultima tranche di spettacoli che andranno avanti fino a maggio. "Da domani fino a domenica nuove repliche di una storia cruda e di una scelta registica molto forte, quella di far interpretare agli uomini anche i ruoli femminili: Pietro Juliano, Leonardo Di Costanzo e Guido Di Geronimo, che sono sul palco con Germana Di Marino e la danzatrice Adriana Napolitano che interpreta la luna grazie alla coreografia appositamente studiata da Mario Guadagno", così in una nota del Teatro Tram.(Ren)