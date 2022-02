Veneto: Covid, continua la regressione dei positivi, ma ci sono 27 vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bollettino quotidiano di Azienda Zero della Regione Veneto registra un’ulteriore diminuzione dei positivi. Il totale scende a 64.405, a fronte di 4593 nuovi casi e 9168 guarigioni. Il calo della curva è stabile in tutte e sette le province, con miglioramenti più evidenti nel trevigiano e nel veronese. Scendo ancora i ricoveri, oggi 1190, di cui 101 in terapia intensiva, lo stesso numero che era stato registrato il 21 maggio, nella coda della terza ondata. Resta ancora alto il numero dei decessi, 27 ieri, il numero più alto dell’ultima settimana, che porta il totale regionale a 13.777.(Rev)