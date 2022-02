Piemonte: produzione idrogeno, Regione avvia censimento siti industriali dismessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha avviato il censimento dei siti industriali dismessi in vista della strategia legata ai fondi del Pnrr della Hydrogen Valley, ovvero un progetto di rilancio del territorio legato alla produzione dell'idrogeno verde. "La possibilità di utilizzare aree dismesse per la produzione di idrogeno - ha affermato il presidente della Regione Alberto Cirio - è una importante occasione di riconversione industriale, ma anche uno dei punti cardine del nostro progetto per rendere il Piemonte una delle capitali internazionali di questo settore. L’idrogeno, insieme ad automotive, aerospazio e intelligenza artificiale, rappresenta uno dei nostri progetti bandiera sui fondi europei del Pnrr, che saranno centrali per le strategie di sviluppo futuro del nostro territorio". (segue) (Rpi)