Veneto: trent’anni di Protezione civile, Zaia, una squadra al top

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del trentennale della Protezione civile, che ricorre domani 24 febbraio, il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha espresso il suo plauso e il suo ringraziamento ai volontari. “Sono trent’anni di impegno e lavoro per la prevenzione del territorio e il soccorso dei cittadini. Parliamo di persone che hanno scelto di mettersi a disposizione della cittadinanza nei momenti più difficili rappresentati da catastrofi, quali terremoti o alluvioni. Una squadra al top: donne e uomini che, di fronte ad una emergenza, sono i primi ad arrivare e gli ultimi ad andarsene”, ha detto Zaia. Ai volontari veneti, presenti in forma organizzata in quasi tutti i comuni della regione, il presidente ha rivolto un ringraziamento, estendendolo anche ai tecnici regionali. “Hanno saputo, nei momenti più duri, anche rappresentare nel profondo lo spirito tipico dei veneti, sempre pronti con abnegazione e passione a mettersi in gioco per il prossimo perché, come ricordo spesso, è solo stando uniti e in squadra che si va lontani e si vince”, ha concluso Zaia.(Rev)