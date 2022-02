Torino: sottoscritta convenzione tra Città e Intesa Sanpaolo su spazio emergenza abitativa in via Fiesole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città di Torino e Intesa Sanpaolo hanno sottoscritto oggi una convenzione per il recupero dell'immobile di via Fiesole 15, che sarà destinato all'emergenza abitativa. Il progetto prevede la trasformazione dell’immobile in due nuclei di ospitalità: uno dedicato all’abitare condiviso, in grado di ospitare più nuclei familiari per periodi medio-lunghi, per un massimo di 69 posti e un altro destinato all’accoglienza temporanea di famiglie, con tempi brevi di ospitalità, per un massimo di 19 persone. (segue) (Rpi)