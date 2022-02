Agricoltura: Cia, governo salvi settore da shock rincari, peste suina e invasione cinghiali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Cia, il problema dei rincari sta innescando un cortocircuito dannoso, in grado di mettere a repentaglio l’intera filiera agroalimentare di qualità, dal campo alla tavola, patrimonio nazionale da 550 miliardi di euro. A rischio l’attività produttiva, semine e raccolti, con le eccellenze del made in Italy. C’è tutta la catena del valore pronta a saltare, con i consumatori che cominciano a sentire nel carrello alimentare il peso dell’aumento dei prezzi. Oggi, per le imprese agricole di tutta Italia, andare avanti sta diventando impossibile. Basti pensare - continua la nota - ai rialzi fino al 120 per cento delle bollette energetiche a inizio 2022 rispetto allo stesso periodo di un anno fa. A cui si aggiungono quelli dei fertilizzanti, cresciuti del 150 per cento in soli sei mesi, e l’inaccettabile incremento del 40 per cento del gasolio. Tutto ciò in un Paese in cui l’80 per cento dei trasporti commerciali avviene su gomma, percentuale che però supera il 90 per cento nel caso degli alimentari freschi. Per fare alcuni esempi, l’impatto dell’aumento incontrollabile delle materie prime e dell’energia sta investendo l’intera zootecnia: il costo di produzione del latte fresco è circa 45 cent/litro, mentre il prezzo di vendita è di circa 39 cent/litro, per arrivare sullo scaffale del supermercato a quota 1,50-1,70 euro. Un prezzo decisamente sottocosto, quindi, per produttori e allevatori del territorio, con il rischio di chiusura per molte aziende, se non verrà riconosciuta una più giusta ed equa quotazione dall’industria e se non si prenderanno provvedimenti dedicati dopo il fallimento del Tavolo latte. Ma la lista è lunga: per colpa dei rincari, i costi medi di produzione a carico degli agricoltori sono già aumentati tra il 10 ed il 20 per cento sul grano, sull’olio extravergine d’oliva e sul vino. Anche per il pomodoro da industria si spenderanno 9.200 euro a ettaro nel 2022 (+15 per cento). (segue) (Com)