Piemonte: 10 febbraio tavolo lavoro su 'allontanamento zero'Regione, nessuna irregolarità su approvazione nuovo statuto Fondazione teatro Regio (2)

- supportare, da parte delle Università, il percorso formativo per medici da dedicare alla Medicina trasfusionale incrementando i posti a disposizione nelle scuole di specializzazione in ematologia e in patologia clinica e biochimica clinica. E ancora, ridisegnare l’organizzazione della Rete trasfusionale e delle UdR", ha concluso Icardi. "Durante la pandemia l’afflusso di sangue è diminuito drasticamente - ha controbattuto Salizzoni - ma non per la sola riduzione delle donazioni, bensì per la minore disponibilità di personale. L’emergenza sanitaria prima e l’attività vaccinale successivamente, meglio retribuita e prestata in sedi fisse, hanno, infatti, sottratto medici e infermieri alla raccolta e alla trasfusione di sangue. (segue) (Rpi)